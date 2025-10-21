Falcón: se avistó un tiburón gata, también conocido como tiburón nodriza en Los Juanes

Una emocionante e inesperada visita tuvo lugar recientemente en las cristalinas aguas de Los Juanes, dentro del Parque Nacional Morrocoy. Un ejemplar de tiburón gato bebé hizo su aparición, deleitando a los presentes. El espécimen, captado en video, se acercó rápidamente a una lancha cercana y, posteriormente, se alejó en las cristalinas aguas.

Las revistas National Geographic y Marine Biodiversity describen a este tiburón como una especie de pez elasmobranquio que habitan normalmente en aguas tropicales y suelen ser inofensivos para los seres humanos, salvo que se sientan amenazados.

En Venezuela, los tiburones nodriza suelen ser frecuentes en lugares como el archipiélago de Los Roques, aunque también se han reportado avistamientos en La Guaira y Aragua.