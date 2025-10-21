Autoridades de La Guaira mantienen monitoreo en playas y quebradas

El paso de la onda tropical 48 por el mar Caribe se hizo sentir en el estado La Guaira, generando un conjunto de afectaciones que incluyeron precipitaciones moderadas con actividad eléctrica y fuertes olas en playas y balnearios.

El fenómeno meteorológico que afecta la región desde el pasado domingo, intensificó su impacto durante el mediodía de este lunes. Trabajadores playeros en las costas de Macuto, Caraballeda y Naiguatá reportaron un oleaje inusitadamente fuerte, lo que obligó a retirar toldos y a desalojar a los bañistas que, aprovechando el día no laborable, se encontraban disfrutando de la zona. La medida preventiva buscó garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las peligrosas corrientes.

Las autoridades en conjunto con el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, aseguran que se mantienen realizando monitoreos constantes en las cuencas y ríos para prevenir posibles desbordamientos y garantizar la integridad de las personas. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar medidas de precaución ante la persistencia de las lluvias.