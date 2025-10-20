Inicio / Noticias / Internacional / Zoológico de Oregon adelanta la celebración de halloween con radiografías de sus animales

20 de octubre de 2025 - 11:09 am Internacional 55 Vistas

El zoológico de Oregón (Estados Unidos) ha compartido las imágenes hechas en rayos x de sus animales para celebrar halloween, según explica el zoo en su página web. Las radiografías fueron obtenidas durante inspecciones de salud rutinarias hechas a los animales, por lo que en ninguna muestra a un animal enfermo o lastimado.

“La radiología digital permite a los veterinarios obtener una imagen de forma rápida, minimizando así el tiempo de anestesia y de examen para cada animal”, explica el zoológico a través de su web.

En un vídeo que el zoológico compartió en 2009 se puede ver a los veterinarios del centro empleando el equipo que tiene mayor movilidad que una máquina de rayos x para humanos. En el vídeo también se ve como algunos animales sí son retratados bajo el efecto anestésico, pero otros como el elefante chendra son llevados a la habitación sin anestesia. Sus cuidadores mantienen quieto al animal.

Las radiografías digitales también resultan más fáciles de archivar, además de que se pueden enviar instantáneamente a expertos en otros zoológicos del mundo para consultas.

El zoológico de Oregon fue abierto en 1888 y tiene más de 1,6 millones de visitantes anuales, en sus instalaciones viven 2.697 animales de 215 especies y subespecies.

