Rodrigo Paz gana la presidencia de Bolivia tras sorpresivo triunfo en segunda vuelta

El senador y candidato de centroderecha Rodrigo Paz fue declarado ganador preliminar de las elecciones presidenciales en Bolivia, tras imponerse en el balotaje frente al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, considerado el gran favorito de la segunda vuelta.

Con más del 97 % de las actas computadas. Paz obtuvo 54,5 % de los votos escrutados, frente al 45,4 % de su rival. El economista de 58 años de edad, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), pone fin a 20 años de gobiernos socialistas y deberá sacar a Bolivia de su peor crisis económica en cuatro décadas.

El conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral otorga a Paz una ventaja, marcando el inicio de una nueva etapa política en el país andino.

El nuevo presidente electo, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989–1993), prometió encabezar un “gobierno de consensos y reconstrucción nacional”, orientado a superar la crisis económica y restaurar la estabilidad institucional del país.