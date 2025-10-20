Guatemala trabaja en los últimos detalles para los Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala afina los últimos detalles de cara al inicio de los juegos centroamericanos 2025, para este 18 de octubre, aunque algunos eventos empezarán un día antes.

Las autoridades deportivas dieron los últimos retoques en los pabellones teodoro palacios flores y 7 de diciembre, situados en el centro de la ciudad de guatemala y que serán sede del baloncesto y de deportes de combate.

De acuerdo con la programación, las primeras delegaciones arribaron en las últimas 48 horas al país centroamericano, principalmente en las disciplinas de natación, bádminton y balonmano.

El director ejecutivo de los juegos centroamericanos, josé del busto, que prácticamente todo está listo para el inicio del evento, que reunirá a más de 3.000 deportistas de guatemala, el salvador, costa rica, honduras, belice, nicaragua y panamá.

Serán 41 deportes los que se celebrarán en las justas deportivas, que vuelven a guatemala 24 años después desde que organizó el evento por última vez de manera individual en 2001.

Las competencias deportivas se extenderán hasta el 30 de octubre y hacen parte del ciclo olímpico de cara a los juegos olímpicos de 2028 en los ángeles.