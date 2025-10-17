Pdte. Fedenaga reporta variación de precios de la carne al consumidor

La Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA) ha manifestado su preocupación por la significativa disparidad de precios que existe entre lo que recibe el productor primario y el costo final que paga el consumidor por la carne.

El presidente del gremio, Edgar Medina, señaló que existe una “desvariación total” en la cadena de comercialización de la proteína animal. Explicó que mientras el precio promedio del ganado en pie se mantiene a un costo asequible a puerta de corral, el costo final al que accede el venezolano es sustancialmente más elevado.

Medina detalló que, a pesar de que el precio pagado al productor se ha mantenido estable, el elevado costo final ha provocado una disminución en el consumo de proteína animal por parte de los ciudadanos. El líder gremial atribuye el aumento y la constante variación de precios a lo largo de los cinco eslabones que componen la cadena de comercialización.

En este contexto, fedenaga informó que actualmente están trabajando de manera conjunta con el ministerio correspondiente con el objetivo de favorecer directamente los precios finales al consumidor.

Adicionalmente, el gremio busca simplificar los esquemas de pago para facilitar el acceso, procurando alcanzar un equilibrio o una media en el precio que garantice al venezolano la continuidad del consumo necesario de proteína.