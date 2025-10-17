México: afectados por lluvias solicitan ayuda ante riesgo sanitario

El poblado de Huehuetla, ubicado en el estado Hidalgo, cerca de la confluencia con Puebla y Veracruz, se ha convertido en el epicentro de la tragedia tras los recientes deslaves y desbordamientos de ríos que han afectado la región.

Los habitantes de esta zona se encuentran trabajando en labores de limpieza para remover el fango de las viviendas, enfrentándose a condiciones de acceso difíciles que han limitado la llegada de ayuda a la población.

A la devastación de la pérdida de sus hogares y la escasez de alimentos se suma la preocupación y el temor ante la posibilidad de un nuevo desastre.

En respuesta a la emergencia, la presidencia de México informó que más de 4,000 efectivos del ejército y la marina han sido desplegados en las zonas afectadas. Este contingente está apoyado por maquinaria pesada, cuya labor se centra en la reparación de caminerías dañadas para restablecer el acceso.

Las últimas cifras oficiales confirman que al menos 66 personas han muerto y otras 75 se encuentran desaparecidas como consecuencia de los recientes eventos meteorológicos.