Israel entregó otros 30 cuerpos de palestinos a Gaza

El ministerio de Salud anunció la recepción de 30 cuerpos palestinos liberados por la ocupación israelí y la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cuerpos recibidos a 120, estas cifra fue confirmada por el hospital Nasser de Jan Yunis.

Como parte del acuerdo de alto al fuego, Israel debe devolver a Gaza los cadáveres de más de 300 palestinos fallecidos durante la ofensiva bélica a cambio de los 28 cadáveres de rehenes retenidos por las milicias palestinas.

Hasta el momento, Hamás solo ha entregado nueve cuerpos de los 28 rehenes fallecidos en su poder, y aseguró en las últimas horas que ya no puede localizar más cadáveres sin la ayuda de un equipo especializado, debido a la extrema destrucción y escombros que hay en la franja.

Estas declaraciones han provocado el enfado entre los familiares de los cautivos muertos, quienes este jueves han pedido al gobierno israelí que detenga el acuerdo de alto al fuego en Gaza hasta que hamás devuelva a los 19 cuerpos que siguen en el enclave.

En este sentido la administración de Trump, de acuerdo con altos funcionarios dijo estar trabajando activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos.