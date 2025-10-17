China inaugura asombrosa red de escaleras mecánicas que permite subir una montaña en 10 minutos

El Área Escénica de Lingshan, ubicada en la provincia china de Jiangxi, ahora cuenta con una red de escaleras mecánicas que permite a turistas llegar hasta la cima de la montaña.

Con una altura equivalente a 88 pisos, la estructura, conocida “como escalera a las nubes”, reduce significativamente el recorrido de 2 horas de caminata a unos 10 minutos de ascenso.

El enorme proyecto, de 1.236 metros de longitud, tuvo un coste aproximado de 17,8 millones de dólares.

El sistema fue diseñado para que personas de todas las edades y condiciones físicas (incluyendo adultos mayores y visitantes con discapacidad) puedan disfrutar de las vistas desde la cima sin la exigencia de una caminata empinada.

Ambientalistas expresan preocupación por el posible impacto en el ecosistema y por cómo la tecnología podría transformar la experiencia tradicional del senderismo en las montañas chinas.