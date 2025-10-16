Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela desde Roma cerrará día histórico para los venezolanos

El concierto en la terraza del Pincio celebrará la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles Roma, 16 de octubre de 2025.– En el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela ofrecerá un concierto especial el próximo domingo 19 de octubre en la terraza del Pincio, en Roma, a las 6 de la tarde, como cierre de una jornada histórica para el país.

Bajo la dirección del maestro Andrés David Ascanio, 170 niños y niñas conforman esta agrupación que representa el espíritu de excelencia, inclusión y esperanza de El Sistema, en el año en que celebra su 50 aniversario.

“Este concierto es el reflejo del país representado en estos 170 niños y niñas que, con entusiasmo, forman parte de esta nueva familia musical. Es una muestra de la cara de Venezuela que todos queremos mostrar: la del arte, la belleza y la unión”, expresó Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, desde Roma.

La jornada comenzará con la ceremonia de canonización en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y continuará con este encuentro cultural y espiritual que reunirá a familias venezolanas, representantes de la Iglesia y al público en general.

El Sistema también participará en otros eventos de la programación conmemorativa de la festividad de Todos los Santos con la Coral Nacional Simón Bolívar y la agrupación Armacuaco, como parte de la iniciativa “Música para Todos los Santos”, reforzando el mensaje de fe, unión y esperanza a través de la música.