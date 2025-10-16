Inicio / Noticias / Culturales / Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela desde Roma cerrará día histórico para los venezolanos

Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela desde Roma cerrará día histórico para los venezolanos

16 de octubre de 2025 - 3:55 pm Culturales, Internacional 85 Vistas

El concierto en la terraza del Pincio celebrará la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles Roma, 16 de octubre de 2025.– En el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela ofrecerá un concierto especial el próximo domingo 19 de octubre en la terraza del Pincio, en Roma, a las 6 de la tarde, como cierre de una jornada histórica para el país.

Bajo la dirección del maestro Andrés David Ascanio, 170 niños y niñas conforman esta agrupación que representa el espíritu de excelencia, inclusión y esperanza de El Sistema, en el año en que celebra su 50 aniversario.

“Este concierto es el reflejo del país representado en estos 170 niños y niñas que, con entusiasmo, forman parte de esta nueva familia musical. Es una muestra de la cara de Venezuela que todos queremos mostrar: la del arte, la belleza y la unión”, expresó Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, desde Roma.

La jornada comenzará con la ceremonia de canonización en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y continuará con este encuentro cultural y espiritual que reunirá a familias venezolanas, representantes de la Iglesia y al público en general.

El Sistema también participará en otros eventos de la programación conmemorativa de la festividad de Todos los Santos con la Coral Nacional Simón Bolívar y la agrupación Armacuaco, como parte de la iniciativa “Música para Todos los Santos”, reforzando el mensaje de fe, unión y esperanza a través de la música.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados