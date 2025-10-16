La novena de los Cardenales de Lara (0-1) cayó este miércoles ante los Tigres de Aragua (1-0) con marcador de 8 carreras por 3 en el juego inaugural de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Los larenses continúan este jueves, cuando enfrenten a los Tigres de Aragua nuevamente, pero esta vez en el José Pérez Colmenares de Maracay y con el zurdo Adrián Almeida en la lomita, quien se medirá al importado Nick Struck desde las 7:00 pm