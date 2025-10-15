Tres fallecidos tras caer avioneta cerca de una aldea indígena en el oeste de Guatemala

Tres personas murieron este martes al caer una avioneta cerca de una aldea indígena en el oeste de Guatemala, informaron los bomberos.

«La aeronave quedó calcinada por completo, hay tres personas fallecidas», dijo el vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chacaj,.

La pequeña aeronave cayó cerca de la aldea indígena maya Xesajcap II del municipio de Santa Apolonia, Chimaltenango, situada a unos 90 km por carretera al oeste de la capital.

Aeronáutica Civil dijo que la avioneta realizaba un vuelo privado desde el aeropuerto internacional La Aurora de la capital con destino al departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.

En diciembre de 2024, una avioneta privada se desplomó en la Colonia Santa Fe, zona 13 de Ciudad de Guatemala, cuando intentaba aterrizar de regreso al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Tres pasajeros resultaron heridos con contusiones; los cuerpos de rescate activaron de inmediato protocolos de emergencia y la Dirección General de Aeronáutica Civil inició una investigación para determinar las causas del siniestro.