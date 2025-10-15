Apagón afectó a varios estados de Brasil durante la mañana de este martes

Un apagón eléctrico afectó durante la madrugada de este martes a varios estados de Brasil, según empresas del sector citadas por medios locales.

Hubo falta de suministro en ciudades de por lo menos nueve de los 27 estados del país: São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro -los tres más poblados-, Pernambuco, Bahía, Amazonas, Santa Catarina, Goiás y Brasilia.

Una interferencia en el sistema eléctrico nacional afectó al suministro, de acuerdo con las empresas que operan en la red.

En algunos casos el apagón duró unos pocos minutos, aunque en otros se prolongó una hora.

En la zona metropolitana de Río de Janeiro, la distribuidora Light dijo que el apagón dejó sin energía a cerca de medio millón de clientes durante poco más de una hora.

En las redes sociales, diversos usuarios también relataron la falta de electricidad en sus ciudades.

Uno de los últimos apagones de gran entidad registrados en Brasil ocurrió en agosto de 2023.

Entonces, se interrumpió el suministro de 16.000 megavatios de energía en la red de electricidad nacional, correspondientes al 26 % de la carga que se tenía en el momento.

Ese apagón afectó a casi todos estados del país, con excepción del estado Amazónico de Roraima (norte), que por aquel entonces era el único que no estaba conectado al Sistema Nacional y dependía de la red venezolana.