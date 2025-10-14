Sector turístico de Trujillo se prepara para la canonización de José Gregorio Hernández

La presidenta del Consejo Superior de Turismo (CONSETURISMO) Marisela de Loaiza, opina que octubre marcará positivamente la dinámica del sector turístico del estado Trujillo.

“Ahorita viene una ola de turismo religioso a raíz de la santificación de José Gregorio Hernández. Yo estuve en Trujillo, justamente hace dos semanas, y ellos se tienen que preparar porque esperan un flujo de gente, no solo de Venezuela, de todas partes del mundo”, destacó.

Viajes Venezuela

Subrayó que tanto el sector público como el privado trabajan coordinadamente para optimizar la experiencia de los turistas.

“El ministerio tiene una iniciativa de categorización de alojamientos que Conseturismo los está apoyando, pero hace falta cifras reales y ahorita no tenemos porque no tenemos ni siquiera una tarjeta migratoria”, detalló.

La máxima representante del ámbito turístico del país señaló que la recién concluida temporada vacacional escolar resultó ser bastante buena, aunque el sector estaba preparado para recibir más visitantes.