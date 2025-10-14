Medio Oriente: histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Tras meses de intensas negociaciones, los equipos de Israel y Hamás acordaron los pormenores de la primera fase del plan de paz de 20 puntos presentado por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ante esto, la organización islamista agradeció los esfuerzos de Catar, Egipto y Turquía y llamó a los países garantes del acuerdo a “obligar al gobierno de ocupación a cumplir plenamente los compromisos pactados”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que convocaría a su gabinete para ratificar el acuerdo proximamente.

Mientras tanto, cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar en la franja de Gaza desde Egipto de acuerdo al plan de alto al fuego entre Israel y Hamás. Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona fronteriza Rafah, a la espera de entrar en la franja a través de los cruces de Kerem Shalom y Al Awja, controlados por Israel.

Además de esos vehículos, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos. Según el acuerdo, alcanzado en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.