Lara Somos llevó el ritmo venezolano al congreso “Promesas de la Música” en Toronto

La agrupación Lara Somos, perteneciente a El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, específicamente al Programa de Educación Especial -cuyo vocalistas son invidentes-, representó al país en el congreso “Promesas de la Música”, realizado del 06 al 10 de octubre en la ciudad de Toronto, Canadá, gracias a una invitación de la fundación Glenn Gould.

El grupo larense, máximo representante del Programa de Educación Especial de El Sistema -uno de los 12 programas de inclusión social que maneja la institución-, ofreció presentaciones en distintos espacios culturales y educativos de la ciudad canadiense, llevando el ritmo y la autenticidad de la música venezolana a escenarios donde se reunieron públicos de diversas nacionalidades. El lunes 6 de octubre, el Aga Khan Museum fue el escenario para la participación de la agrupación venezolana en la inauguración del congreso, en la que todas las delegaciones de asistentes tuvieron la oportunidad de mostrar su talento y cultura.

“Teníamos muchas expectativas porque íbamos a un país que no es de habla hispana y no sabíamos cómo recibirían nuestra música. Pero Canadá es un país muy abierto y multicultural; la gente disfrutó muchísimo cada presentación. El objetivo primordial, comunicarnos a través de la música, se cumplió y tal vez hasta se rebasó, porque al final la música no tiene frontera ni barrera”, expresó Gustavo Flores, tenor I de Lara Somos.

Además, los integrantes de Lara Somos tuvieron la oportunidad de conocer expresiones culturales de otros países, como la agrupación keniana Mully Children’s Family, compuesta por niños y jóvenes de un orfanato que combinan el canto, la danza y el karate.

“Fue impresionante ver su fortaleza y talento. Nos llevamos un gran aprendizaje humano y artístico”, contaron los músicos venezolanos.

La noche del miércoles, los integrantes de El Sistema repitieron su concierto de gala en el auditorio del Aga Khan Museum, para cerrar su participación en el congreso.

“El recibimiento fue más de lo que creímos que podía ser. El público disfrutó tanto o más que nosotros cada uno de los conciertos. Fue verdaderamente emotivo poder mostrar nuestra cultura y reencontrarnos con tantos venezolanos que viven allá y no perdieron la oportunidad de acompañarnos y cantar junto a nosotros”, añadió Flores.

La participación de Lara Somos en el congreso “Promesas de la Música” reafirma el compromiso de El Sistema con la proyección del talento y la identidad cultural del país, demostrando que la música venezolana sigue conquistando escenarios internacionales y conectando corazones más allá de las fronteras.

Sobre el Congreso Promesas de la Música en Toronto y la Fundación Glenn Gould

Este es el primer Congreso que realiza la Fundación Glenn Gould, que tiene como propósito encender el potencial de la música para transformar vidas y mejorar el mundo.

Su misión es que orquestas, artistas, soñadores, héroes y pioneros de todo el mundo se reúnen en Toronto para proclamar: la música lo cambia todo. Con la educación musical, buscan que los niños crezcan y alcancen un rendimiento académico, social e interpersonal mucho mayor. Además, de conectar mejor con los demás y forjar mejores profesionales.

La Fundación Glenn Gould

Fundada en 1983 en Toronto, la ciudad natal de Gould, la fundación es una organización benéfica canadiense registrada. Difunden la figura de Glenn Gould como músico, escritor, comunicador y pensador extraordinario, a través de diversos proyectos y programas culturales y musicales.