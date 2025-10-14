Ejercicio físico es clave para prevenir la osteoporosis y aliviar el dolor post-fracturas

La osteoporosis es una enfermedad degenerativa que debilita los huesos, elevando el riesgo de sufrir fracturas dolorosas. Por ello, es indispensable entrenar para prevenir estas lesiones y, en caso de que se produzcan, disminuir las molestias.

La doctora Andrea Odreman, médico internista del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), señaló que el ejercicio es esencial para quienes presentan dicha patología porque mejora la densidad ósea, al favorecer metabólicamente la actividad de las células encargadas de la formación del hueso.

Además, “fortalece la musculatura, lo que protege las estructuras óseas desgastadas y optimiza la movilidad, así como la flexibilidad del paciente”, agregó la especialista.

Tipos de ejercicio y lo que se debe evitar

Entre las actividades físicas más recomendadas se encuentran los ejercicios de resistencia o aeróbicos, como caminatas, pilates o bailoterapia, los cuales pueden alternarse con el levantamiento de pesas, ajustado a la tolerancia de cada persona, con el objetivo de fortalecer la masa muscular de forma segura y progresiva, enfatizó la médico internista.

Igualmente, recalcó que es importante que las personas con osteoporosis eviten prácticas de alto impacto o que implican cargar un peso extremo, ya que aumentan el riesgo de tener fracturas.

Atención personalizada

La doctora Odreman aclaró que, si bien existen recomendaciones generales, los ejercicios específicos deben establecerse de forma individualizada, tomando en cuenta factores como las comorbilidades y la edad, ya que estos influyen en el desarrollo de las prácticas.

La osteoporosis es más frecuente en mujeres mayores de 65 años, pero puede presentarse en edades más tempranas en personas con patologías tiroideas, artritis reumatoide, alto consumo de corticoides o alcohol, tabaquismo, o en aquellas que recibieron una histerectomía con extracción completa de ovarios, así como las que fueron sometidas a radioterapia o quimioterapia, detalló la internista.