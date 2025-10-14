Conindustria pide exoneraciones para el sector privado tras extensión del Decreto de Emergencia Económica

El sector privado, a través de Conindustria, evaluó positivamente el reciente decreto de emergencia económica (Decreto 5157, Gaceta 6924, publicada el 8 de agosto), considerándolo un paso clave para fortalecer la producción nacional y sustituir importaciones.

Tito López, titular de Conindustria, destacó que el decreto es visto “en positivo siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos que ahí dicen en la Gaceta”.

El gremialista resaltó la importancia de los incentivos fiscales y parafiscales contemplados, los cuales espera que impulsen un aumento en la producción, lo que, a su vez, impactará favorablemente el sector comercial y la calidad de vida de los venezolanos.

López, expresó que con que esta medida “va a resguardar y proteger la parte económica de nuestro país”, proyectando un cierre de año 2025 “en números azules” en comparación con el período anterior.

Producción Nacional como Proveedor del Estado

Respecto a la disposición del decreto que contempla un porcentaje para las compras públicas (se mencionó el 1 %), Tito López, informó que el sector privado está activamente involucrado en reuniones con el Ministerio de Industria.

“Estamos haciendo la oferta de todos los productos que se fabrican en el país de manera de tener sustitución de importación en este caso y favorecer a la producción nacional”, afirmó López.

El presidente de Conindustria concluyó que, si el decreto se implementa según lo establecido, el empresariado privado se beneficiará directamente, especialmente a través de las exoneraciones y la preferencia en las compras del Estado, promoviendo un robustecimiento de la producción local.