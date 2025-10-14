Aumentan las muertes y la destrucción por las intensas lluvias en México

Más de 60 muertos y una estela de destrucción, con deslaves, derrumbes e inundaciones, son el saldo de las intensas lluvias que se han desatado sobre México desde el pasado jueves.

Un comunicado de la Secretaría de Seguridad Federal informó que las precipitaciones se presentan al final de la temporada húmeda, luego de que un sistema tropical del Golfo de México ingresó por el este a la Sierra Madre Oriental.

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue de unos 10 mil militares para atender a las poblaciones afectadas de 117 municipios.

El área del desastre es la Sierra Madre Oriental, una extensa cadena montañosa que corre paralela a la costa del Golfo de México y que está plagada de pequeñas localidades.

En estos distritos se han registrado daños en más de 35.000 viviendas, sobre todo por el desborde de ríos, lo que ha obligado a familias completas a abandonar sus hogares, añadió el reporte gubernamental.

Las precipitaciones también han provocado deslaves y derrumbes que mantienen cerradas tanto modernas autopistas como caminos rurales que conducen a pequeños poblados.

Además, se reportan cortes de luz y fallas en las telecomunicaciones, lo que suma angustia a los pobladores que quieren saber cómo están los suyos.