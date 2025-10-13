Zulia: siete de nueve parroquias de Cabimas afectadas tras torrenciales lluvias

Tras fuertes lluvias en la ciudad desde la madrugada de este sábado 11 de octubre, se han registrado inundaciones en siete parroquias del municipio Cabimas, en la costa oriental del lago de Maracaibo.

La intensa precipitación, acompañada de descargas eléctricas y vientos fuertes, ha anegado al menos siete de las nueve parroquias que conforman el municipio.

El cuerpo de Bomberos de Cabimas confirmó la magnitud de la emergencia al señalar que han recibido numerosas llamadas de auxilio. Las parroquias más afectadas hasta el momento incluyen Jorge Hernández, La Rosa, Rómulo Betancourt, Germán Ríos Linares, Carmen Herrera, Punta Gorda y Ambrosio.

Ante este panorama, los organismos de protección y seguridad han emitido un llamado a la calma y a la prudencia a todos los habitantes. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) mantiene un reporte que advierte de la persistencia de mantos nubosos, lluvias y chubascos en varias regiones del país, incluyendo el estado Zulia, donde ya se ha registrado una constante precipitación en los últimos días sobre la región del lago de Maracaibo.