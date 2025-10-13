Restringen paso vehicular entre Barinas y Táchira tras socavamiento

El paso vehicular Barinas – Táchira en la Troncal 5, cerca del puente La Mula, fue restringido parcialmente tras el socavamiento de la estructura que sostiene una de sus bases principales.

El tránsito vehicular fue restringido parcialmente en la Troncal 5, a la altura del puente La Mula, en la parroquia domingo Ortiz de Páez del municipio Barinas, la medida de emergencia fue adoptada luego de que se detectara el socavamiento parcial del terraplén, afectando uno de los laterales de la estructura que conecta Barinas con el estado Táchira.

El director estadal de Protección Civil, Reinaldo Sáez, informó que por instrucciones directas del gobernador Adán Chávez, se desplegó un equipo técnico y maquinaria pesada en la zona para ejecutar labores de mitigación y estabilización del terreno, con el propósito de garantizar la seguridad de los conductores, el paso permanece restringido para vehículos pesados, mientras se desarrollan los trabajos de reconexión de la fibra óptica por parte de Cantv, la canalización del río La Mula aguas arriba y la restitución del talud de la calzada con material granular y protección hidráulica, en paralelo, las autoridades nacionales y regionales evalúan también los daños estructurales registrados en el puente el corozo, ubicado en la misma arteria vial, donde se coordinan acciones conjuntas entre Corsobain, el ministerio de Transporte y la gobernación de Barinas.

Exhortaron a los conductores que se dirigen hacia los municipios Pedraza, Sucre, Andrés Eloy Blanco y Zamora, así como hacia los estados apure y Táchira, a tomar las previsiones necesarias y atender las recomendaciones de los organismos de seguridad.