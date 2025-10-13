Lluvias de este fin de semana dejaron árboles caídos y calles anegadas en Caracas

Las intensas lluvias registradas este fin de semana en Caracas y otras zonas del país registraron caída de árboles e inundaciones, en el caso de Caracas, cuatro familias, conformadas por nueve personas adultas y 11 niños y adolescentes, resultaron afectadas por el colapso de varias viviendas en la Cota 905.

El cuerpo de Bomberos reportó “un deslizamiento de tierra activo, que ocasionó el colapsó total de una vivienda de construcción rudimentaria, emplazada sobre un terreno inclinado”, también visualizaron un conjunto de tres viviendas que presentaron el colapso parcial debido a la rotura del colector de aguas servidas provenientes de la parte alta del sector Barlovento, lo que generó el socavamiento del talud, aunado a las intensas precipitaciones, mientras que en Quinta Crespo, la caída de un árbol de 25 metros afecto a tres vehículos y una moto.

Por su parte, el comisario Jefe de la policía de Chacao, Alberto Prato, también informo sobre la caída de un árbol sobre varios autos en la calle Murachi de El Marqués.