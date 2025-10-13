La dana provoca 18 heridos y deja lluvias de hasta 280 litros en el sur de Cataluña

Según ha informado Protección Civil en un comunicado, el temporal ha obligado a desplazar a unas 400 personas que han pasado la noche en pabellones y edificios municipales de la zona, así como en una veintena de hoteles y casas particulares, y ha provocado 2.169 llamadas al teléfono de emergencias.

Las lluvias torrenciales han obligado a suspender las actividades educativas, universitarias y deportivas en las comarcas del sur de Tarragona, lo que ha dejado sin clase a cerca de 59.000 alumnos de 238 centros.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han atendido en el sur de Tarragona un total de 340 avisos hasta esta madrugada a causa de las intensas lluvias, de los que 31 han sido salvamentos, la mayoría de casos de personas atrapadas en sus vehículos, en carreteras, caminos o barrancos.

Según ha informado esta madrugada el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal, fruto también «de la intensa labor de los servicios de emergencia» durante la tarde y noche de ayer.

El jefe de los Bomberos, David Borrell, ha detallado por su parte que alguno de estos rescates se ha producido ‘in extremis’, como uno en el que el salvamento ha tenido lugar a pocos metros del mar.