Campaña SAV “Florecer en rosa” transforma la prevención en acto de amor propio

En el marco del mes rosa, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) presentó ante los medios de comunicación su campaña “Florecer en Rosa”, la cual fusiona las experiencias de vida de supervivientes de cáncer con el arte y la acción comunitaria, promoviendo la detección temprana y destacando la importancia del compromiso personal con la salud femenina como un ejercicio de valentía y autocuidado.

Bajo el lema central “el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo”, la SAV busca sensibilizar desde la experiencia de las pacientes, transformando la prevención en un acto de responsabilidad con la vida propia y la de los seres queridos. La campaña incluye actividades clave destinadas a concientizar sobre la importancia de la pesquisa y la adopción de una cultura de cuidado integral.

La detección temprana: un acto de poder

El Dr. Javier Soteldo, primer vicepresidente de la SAV, enfatizó que la mamografía debe realizarse a partir de los 35 años como medida esencial para la detección temprana. “La prevención es el arma más poderosa que tenemos. Si se diagnostica a tiempo, la tasa de sobrevida supera el 95 %”, afirmó.

Por su parte, el Dr. Juan Saavedra, director de proyectos y relaciones institucionales de la SAV, indicó que el cáncer es el problema más serio que enfrenta la mujer venezolana, y que el de mama es la primera causa de muerte oncológica en mujeres: cada día se diagnostican 25 nuevos casos y hay 10 fallecimientos. En 2024 la incidencia fue de 9.148 y la mortalidad de 3.707.

Por ello, el Dr. Saavedra recalcó que la detección temprana no es una opción, sino la estrategia más efectiva para salvar vidas.

“La idea no es alarmar, sino concientizar sobre la importancia de chequearse”. Recomendó a las mujeres realizarse anualmente un chequeo médico integral que incluya mamografía, eco mamario a partir de los 35 años, sin olvidar la citología y, si tienen familiares directos con antecedentes, comenzar 10 años antes. Reiteró que “cáncer no es sinónimo de muerte”.

Florecer: metáfora de sanación y resiliencia

Olga Ruimwyk, gerente de mercadeo y comunicaciones de la SAV, explicó el sentido profundo de la campaña Florecer en Rosa.

“Se inspira en la resiliencia de las pacientes. Florecer no es solo un verbo, es una metáfora de transformación, luz y esperanza, transmitida por las mujeres supervivientes como un valor de valentía y amor propio”, dijo. Sentenció que “la salud no es negociable. Realizarse los exámenes periódicos es un compromiso con nuestro bienestar. La prevención es poder y florecer en rosa es ejercerlo”.

Como actividad principal, la SAV anunció el estreno del montaje escénico “Florecer en rosa, pétalos de resiliencia”, bajo la dirección de Marisol Martínez, Sandra Moncada y Glenda Medina. Esta obra presentará 16 historias y testimonios reinterpretados artísticamente por las propias supervivientes de cáncer de mama. El emotivo evento se estrenará el 16 de octubre a las 5:00 p.m. en el espacio Bancaribe Cooltural, ubicado en la Sala Experimental del Centro Cultural Chacao.