Gobernador de Lara informó que continúan trabajando para fortalecer el sector salud en cada municipio de la entidad

El primer mandatario regional informó que además seguirán trabajando para lograr la formación de nuevos especialistas y así poder cubrir la demanda en cada centro de salud de la región.

Señaló que la meta es lograr que la población foránea sea atendida en los centros de salud en esas jurisdicciones y así lograr descongestionar el hospital central de Barquisimeto.

Informó que siguen trabajando de la mano del Ministerio de Salud y ahora incluirán a los Alcaldes para acercar las soluciones de salud de primera mano a la ciudadanía en cada comunidad.