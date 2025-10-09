Tormenta Jerry podría convertirse en huracán camino a islas de Sotavento

La tormenta tropical Jerry continúa fortaleciéndose mientras avanza hacia las islas de Sotavento del norte y se prevé que se convierta en huracán este jueves, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el día de hoy.

La agencia federal, con sede en Miami, ha emitido una vigilancia de tormenta tropical para Antigua, Barbuda, Anguila, San Cristóbal, Nieves, Montserrat, San Bartolomé, San Martín, San Martín, Saba, San Eustaquio y Guadalupe.

Los meteorólogos pronostican que Jerry se convierta en huracán y que su centro pase cerca o al norte de las islas de Sotavento entre el jueves y el viernes, con lluvias de entre 5 y 10 centímetros que podrían causar inundaciones repentinas, especialmente en zonas montañosas.

Por ahora, la tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a 37 kilómetros por hora.

Hasta ahora suman diez ciclones este año en el atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte. Cabe destacar que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica predijo una temporada ciclónica superior a lo normal durante este año, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.