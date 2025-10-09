Localizados cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe de un edificio de Madrid

El derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid durante este miércoles dejó un total de cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia a las dos últimas personas que permanecían desaparecidas.

A lo largo de la madrugada, los bomberos encontraron los dos últimos cuerpos entre los escombros del inmueble, ubicado en la calle Las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, que se desplomó luego de la 1 de la tarde, hora local.

Las cuatro personas dadas por desaparecidas después del desplome de parte del edificio son una mujer, quien asumen podría ser la arquitecta del proyecto y tres obreros originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora a cargo del proyecto.

Las policías científicas de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional se han hecho cargo de la identificación de los cadáveres rescatados hasta el momento y se están encargando de la investigación del siniestro y de la instrucción del atestado, al tratarse de un accidente laboral.