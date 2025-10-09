Chacao implementa un plan piloto para ordenar el estacionamiento de motos y mejorar la movilidad

La alcaldía de Chacao ha puesto en marcha un plan piloto para la demarcación de espacios exclusivos para el estacionamiento de motocicletas en el casco del municipio con el objetivo de optimizar el espacio público, mejorar la seguridad vial y promover una convivencia más armónica. Esta iniciativa es impulsada a través del Instituto de Movilidad Urbana y busca organizar el flujo de vehículos y beneficiar tanto a motorizados como a peatones.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, destacó la importancia del proyecto para la calidad de vida en el municipio, y afirmó “este plan piloto es un paso fundamental para garantizar que cada espacio sea utilizado de manera eficiente y segura”.

El primer punto de demarcación se ha establecido en la calle Sucre, entre Miranda y Mohedano, en las cercanías de la plaza El Indio. En este sentido el alcalde Duque hizo un “llamado a la colaboración de todos los motorizados para que respeten estas nuevas zonas” y aseveró que “su cooperación es vital para el éxito de este plan”.