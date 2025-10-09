Aragua: restablecen servicio eléctrico en varias zonas tras incendio en subestación

La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, informó que junto a trabajadores de Corpoelec se realizaron las labores pertinentes para restablecer el servicio de energía en las comunidades afectadas por un incendio en la subestación eléctrica de la entidad.

Cuerpos de seguridad de la Policía Nacional Bolivariana se trasladaron al lugar para corroborar que era un incendio y, junto a Tony García Blanco, alcalde del municipio José Ángel Lamas, informaron que la situación se originó por un presunto sobrecalentamiento en un polo de 115 kva.

Hasta el momento no se reportaron heridos por el suceso y Corpoelec informó que realizan las inspecciones necesarias para determinar la causa exacta que originó el incendio en la estación.