Zulia: varias viviendas colapsan por deslave tras las fuertes lluvias

Las recientes y fuertes lluvias en el estado Zulia han provocado una situación de emergencia en varias comunidades, donde viviendas han colapsado por el deslizamiento de tierra, dejando a numerosas familias en una situación de alto riesgo.

Específicamente en el sector Cardinal Sur, de la parroquia Luis Hurtado Higuera en Maracaibo, los residentes de la calle 110 denuncian graves afectaciones. Temen que las próximas precipitaciones provoquen un desplome total de sus hogares. La situación ya ha dejado incomunicados a algunos vecinos, luego de que un tramo de la carretera que conecta con el barrio José Gregorio Hernández fuese arrastrado por la cañada.

Las casas ubicadas en zonas de riesgo presentan cada vez más fracturas en paredes y pisos. Actualmente, cuadrillas de la gobernación del Zulia están realizando trabajos de limpieza e infraestructura en la cañada para prevenir un desbordamiento que agrave la crisis.

Ante el riesgo inminente, los bomberos de Maracaibo han solicitado el desalojo de las viviendas. Sin embargo, al menos 50 familias del sector se niegan a abandonar sus hogares, argumentando que carecen de recursos económicos y no tienen a dónde ir, optando por permanecer en sus casas pese al peligro.