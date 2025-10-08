Zulia: 250 semáforos digitales se instalarán en Maracaibo y serán distribuidos en 50 intersecciones

La ciudad de Maracaibo ha iniciado un proyecto de modernización vial con la instalación de 250 semáforos digitales equipados con tecnología led. Estos dispositivos serán distribuidos en 50 intersecciones de la ciudad, priorizando aquellas con el mayor flujo vehicular.

El primer semáforo digital fue instalado en el cruce de la avenida Universidad con Cecilio Acosta. Rafael Larez, presidente del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros de la Alcaldía de Maracaibo, confirmó la instalación, señalando que forma parte de un plan diseñado para regular eficientemente el tráfico.

Larez, explicó que la implementación del plan requiere un trabajo previo de verificación del voltaje disponible y pruebas técnicas en cada punto.

Una de las principales ventajas de estos nuevos semáforos, denominados “inteligentes”, es su avanzada tecnología. El presidente del instituto destacó que no solo cuentan con un sistema de conteo regresivo, sino que también integran la señalización vial dentro de su pantalla. Esto significa que el conductor podrá observar la demarcación del pavimento reflejada en la pantalla led, reforzando las indicaciones de tránsito.