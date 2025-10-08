Pdte. Fevipan asegura que cuentan con suficiente producción para que no falte el pan de jamón

Tomás Ramos López, presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines (FEVIPAN), asegura que “en Venezuela no va a faltar pan de jamón”.

“Tenemos suficiente producción, tenemos suficientes comensales en toda Venezuela es un comensal. No he visto jamás que en un hogar falte en navidad un pan de jamón”, ratificó.

Lamenta que siempre se haya especulado sobre ese tema “tenemos suficientes fábricas y charcutería para vender jamón a todos los panaderos. Siempre está la gente que dice que no va a vender pan de jamón, o cosas por el estilo, o que el precio va a ser muy alto, y que no se va a poder consumir, eso nunca ha sido verdad”.

En cuanto al precio no se puede precisar porque “cada panadería tiene su propia estructura, cada uno trata de vender el pan de jamón al precio más cercano, para que el consumidor de su zona lo compre”.