Dos adultos y una niña mueren tras deslave en Costa Rica

La Cruz Roja de Costa Rica confirmó el fallecimiento de dos adultos y una menor de edad, quienes murieron luego de que un deslizamiento de tierra sepultara su vivienda en la localidad de San Ramón, provincia de Alajuela, al noroeste del país.

El incidente ocurrió la noche del sábado, tras intensas lluvias que afectaron la región y provocaron el colapso de una ladera. Equipos de rescate se desplazaron al sitio en respuesta al llamado de emergencia, iniciando labores de búsqueda en condiciones adversas.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones climáticas en la zona, ante el riesgo de nuevos deslizamientos. Este trágico suceso pone de relieve la vulnerabilidad de ciertas comunidades ante fenómenos naturales intensificados por las lluvias, y refuerza la necesidad de medidas preventivas en zonas de alto riesgo.