Antes del 14 de octubre: SEMAT invita a contribuyentes a ponerse al día con sus actividades económicas

Con el fin de fortalecer la cultura tributaria municipal, la Alcaldía de Iribarren a través de los Fiscales de Renta del Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), realizan orientación tributaria y verificación de los deberes formales a los contribuyentes que hacen vida comercial en la capital larense.

Cabe destacar que estas actividades son un llamado a los representantes de firmas comerciales a ponerse al día con sus responsabilidades ante el municipio, en los primeros 14 días del mes en curso.

La municipalidad se mantiene puertas abiertas en cada una de las instituciones que forman parte de las instancias para los procesos de formalidad comercial, como lo es la Dirección y Planificación Urbana (DPCU) ubicada en la torre municipal piso 3; el Cuerpo de Bomberos de Iribarren en la carrera 13 con calle 30 y el órgano recaudador municipal en la calle 26 entre carreras 15 y 16, específicamente en la Torre David semisótano.

El llamado es a formar parte de la construcción de un mejor municipio, puesto que con el aporte se fortalece la gestión del Alcalde Yanys Agüero en la construcción de nuevos espacios de salud, vialidad y fomentar la economía local mediante planes de créditos para nuevos emprendimientos.