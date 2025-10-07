Presidente de Ecuador amplía el estado de excepción en 10 provincias de ese país tras protestas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado el estado de excepción en diez Estados ecuatorianos ante las protestas que ha calificado como “violentas”. Indicó que “a los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”.

Noboa, advirtió que “la ley espera” a quienes intenten tomar Quito “por la fuerza”. Las manifestaciones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la mayor organización indígena del país, se enmarcan en las protestas por el alza en los precios del diésel. El presidente de CONAIE, Marlon Vargas, mantiene que el gobierno no escucha sus demandas y que marcharan a Quito para hacerse escuchar.

Estas protestas comenzaron hace dos semanas, ante los precios del combustible. Vargas, comentó que se les iba a “acabar la paciencia”, ya que, tras más de diez días de protestas, el gobierno no ha dado marcha atrás en su decisión que aumentó el precio del combustible.