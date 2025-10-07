Pdte. Consecomercio estima que podría haber un incremento del 10 % en las ventas en diciembre

El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), José Gregorio Rodríguez, estimó que podría haber un incremento del 10 % en las ventas en diciembre, en comparación al mismo mes del año pasado.

«Muchos comercios ya han traído mercancía a Venezuela, otra está en tránsito y nosotros vemos eso con buenos ojos», acotó al tiempo que aclaró que «las proyecciones se ven condicionadas a la toma de decisiones de políticas macroeconómicas y entornos geopolíticos».

José Gregorio Rodríguez precisó que «hay que colocar más divisas para las áreas prioritarias, para las áreas que se consideren importantes, porque si no eso va a traducirse en incremento de precios, en ajustes y al final el mercado tiene un signo importante».

Enfatizó, además, que para el sector comercio venezolano «no es halagador ajustar precios, no es eso lo que queremos».

Comentó que el 63 % de la población no tiene una capacidad importante de compra y se limita a adquirir alimentos, medicinas y artículos de aseo.