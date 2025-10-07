Mar de fondo persistirá 48 horas: La Guaira restringe el baño y monitorea daños materiales en la costa

El estado La Guaira se ha visto afectado por un inusual mar de fondo que se manifestó con intensidad durante este domingo y lunes, provocando incidentes y pérdidas materiales en varias de sus playas. Ante este fenómeno, las autoridades han activado un monitoreo constante y hacen un llamado urgente a la ciudadanía a extremar las precauciones.

El oleaje ha sorprendido a temporadistas y trabajadores en playas como coral, en la parroquia caraballeda, donde el agua alcanzó hasta la tercera fila de toldos. La fuerza del mar arrastró sillas, cavas y pertenencias personales, dejando varios de daños materiales.

Situaciones similares se registraron en toda la línea costera. En playa El Yate, En Caribe, la resaca del mar fue tan intensa que derribó toldos y alcanzó los quioscos. De igual manera, en las playas de Catia La Mar y Macuto se observaron escenas de alta intensidad, con el agua invadiendo áreas normalmente secas.

Personal de salvavidas y seguridad se mantiene desplegado a lo largo de las costas, realizando labores de vigilancia para disuadir el baño y brindar asistencia a los visitantes. Según los reportes meteorológicos, se prevé que estas marejadas costeras, caracterizadas por un oleaje moderado y frontal, persistan durante las próximas 48 horas en el litoral central.

Ante la persistencia de este fenómeno, expertos en rescate acuático han recomendado a las autoridades la restricción del uso de las playas para el baño recreacional.