Fe y Alegría lanza la campaña «Beca a un Estudiante» para prevenir la deserción estudiantil

Bajo el lema «Contigo educamos mejor”, Fe y Alegría Venezuela anunció el lanzamiento de la campaña «Beca a un Estudiante». El objetivo es garantizar la permanencia de sus estudiantes en los centros educativos ante las limitaciones económicas que enfrentan sus familias.

La campaña también busca financiar gastos operativos de los centros educativos para mantener la calidad de la enseñanza y ofrecer un incentivo al personal docente, con el fin de fortalecer su labor.

Luis Sánchez, director nacional de Financiamiento y Comunicación de Fe y Alegría, expresó que, en el marco de los 70 años del Movimiento formando generaciones, esta iniciativa se convierte en una oportunidad clave para invertir en el desarrollo del país y posibilitar el egreso exitoso de cientos de estudiantes.

La campaña está dirigida a estudiantes de educación primaria, secundaria, universitarios y de programas de educación a distancia y capacitación laboral.

En este sentido, se convoca a toda la sociedad civil, empresas y la comunidad educativa a sumarse a la iniciativa mediante aportes que pueden marcar una diferencia concreta en la trayectoria educativa de miles de niños, niñas, jóvenes y adultos.

¿Cómo donar?

Para becar a un estudiante, las personas interesadas pueden donar desde un dólar en adelante visitando la página web feyalegria.org/venezuela. En la sección de donaciones, las contribuciones pueden realizarse a través de pago móvil, transferencia bancaria o tarjeta de crédito nacional o internacional.

El profesor Luis Sánchez hizo un llamado especial a la sociedad civil, empresarios, comerciantes, aliados y «dolientes de la educación» para unirse a la campaña. Aseguró que becar a un estudiante de Fe y Alegría es un retorno garantizado para la sociedad, ya que representa un paso firme hacia la productividad y el desarrollo del país.

Sánchez, insistió en que Fe y Alegría mantiene su compromiso de continuar ofreciendo una educación de calidad en los sectores populares.

«Nuestras familias provienen de comunidades urbanas, rurales e indígenas, que en términos económicos están deprimidas. Aunque tienen un gran amor y cariño por la propuesta de Fe y Alegría, se les dificulta dar el aporte. Esta beca es una oportunidad para garantizar la inclusión educativa, por el bien de la colectividad y la ciudadanía», concluyó.

Fe y Alegría Venezuela es un movimiento educativo y de promoción social que abarca 176 escuelas, 117 espacios presenciales de aprendizaje para personas jóvenes y adultas, 49 centros de capacitación laboral, 5 centros universitarios y 1 un centro de formación e investigación.