Continúa el rescate de 200 senderistas atrapados cerca de la cara tibetana del Everest

Los equipos de rescate continúan trabajando para evacuar a los 200 senderistas que quedaron atrapados por una tormenta de nieve el pasado fin de semana en el Valle de Gama, una zona prístina que conduce a la cara oriental del Everest.

Según la policía del poblado de Qudang, en la prefectura tibetana, los rescatistas ya están con los 200 excursionistas varados por la tormenta, y esperan concluir las labores de evacuación este miércoles por la tarde.

Recordemos que la tormenta sorprendió en la noche del 4 de octubre a centenares de excursionistas en el Valle de Gama, situado a una altitud promedio de 4.200 metros sobre el nivel del mar y que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest.

Hasta el momento, las autoridades han evacuado con éxito a unas 350 personas que realizaban esa misma ruta de senderismo, quienes se encuentran “sanas y salvas” en el poblado de Qudang.

La temporada de septiembre y octubre suele ser una de las más favorables para visitar esta zona, ya que la escasez de lluvias permite apreciar los paisajes del Everest y de otras cordilleras cercanas.

En los últimos días, las fuertes nevadas registradas en China también provocaron que más de 100 senderistas quedaran atrapados en el área de Laohugou, una región montañosa de difícil acceso situada en las montañas qilian, a más de 4.000 metros de altura.