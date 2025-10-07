Caracas despliega operativo de mantenimiento vial inmediato tras fuertes lluvias

La alcaldía de Caracas, junto con los organismos competentes de la región capital, ha intensificado las labores de mantenimiento vial en un esfuerzo por garantizar la seguridad y transitabilidad de las calles tras los daños causados por las recientes lluvias y fuertes vientos. Esta acción busca dar una respuesta rápida y eficiente a las contingencias que afectaron la capital en las últimas horas.

Diversos equipos y corporaciones se movilizaron para atender las emergencias, los equipos municipales se desplegaron en puntos clave de la ciudad para solucionar afectaciones viales y de infraestructura.

Entre las tareas ejecutadas, se incluye la restauración de la operatividad de los semáforos que cayeron debido a los vientos torrenciales. Además, se llevaron a cabo labores de limpieza y despeje oportuno tras la caída de árboles en importantes arterias viales como el paseo los próceres.

La respuesta municipal también se extendió a comunidades específicas, como la parroquia san pedro, donde se atendió el sector las acacias (avenida Centro América). Allí, los equipos procedieron al retiro de un árbol caído y a la recolección de desechos vegetales, asegurando el pronto restablecimiento de la normalidad. La alcaldía de Caracas mantiene su despliegue para seguir atendiendo cualquier eventualidad y asegurar calles más seguras para todos los caraqueños.