Según estudio: casi la mitad de los incendios más destructivos de la historia se han producido en la última década

Los incendios forestales son cada vez más desastrosos y costosos, según revela un nuevo estudio, cuyos autores apuntan a que el cambio climático hace que los entornos naturales sean más propensos a los incendios forestales. El ‘Paper’, publicado en la revista ‘Science’, muestra cómo los fuegos se han hecho más frecuentes y desastrosos en los últimos 44 años.

Este verano se ha registrado un récord de destrucción por incendios en todo el continente europeo. No todos los países se han visto afectados por igual: España y Portugal han registrado los peores daños.

Este nuevo estudio ha analizado las bases de datos mundiales sobre catástrofes desde 1980 hasta 2023. Se identificaron los principales desastres provocados por incendios forestales, es decir, aquellos que causaron 10 o más víctimas mortales o se situaron entre las 200 mayores pérdidas económicas relacionadas con incendios forestales en relación con el pib nacional.

Su análisis reveló que, a escala mundial, los incendios son cada vez más frecuentes y costosos. Casi la mitad de los sucesos más dañinos durante el periodo analizado se produjeron en la última década. Es probable que este fenómeno se deba a una meteorología cada vez más extrema en zonas vulnerables y densamente pobladas.entrevista.