Papa León XIV recibió a la Federación Médica Venezolana a días de la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles

El papa León XIV recibió en audiencia en el Vaticano a una delegación de la Federación Médica Venezolana (FMV), liderada por su presidente, Douglas León Natera. El encuentro se produce justo en la antesala de un evento histórico para el país: la canonización de sus dos primeros santos, el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

La delegación de la FMV no estuvo sola; a ellos se unió una representación de la Confederación Médica Latino Iberoamericana, lo que subraya la gran relevancia regional que tuvo este encuentro con el santo padre.

La visita de la Federación Médica Venezolana al Vaticano se centra en el profundo fervor que rodea la figura de José Gregorio Hernández. En un emotivo reconocimiento a su labor humanitaria y a su ejemplo de bondad y servicio, la FMV ya había declarado en agosto de este año al “médico de los pobres” como patrono de los médicos en Venezuela.

Durante la ceremonia de proclamación, que fue bendecida por el cardenal Baltazar Porras, el Comité Ejecutivo de la FMV, presidido por León Natera, entregó de forma póstuma la condecoración medalla Dr. José de la Trinidad Rojas Contreras a José Gregorio Hernández Cisneros, consolidando su legado no solo como figura de fe, sino también como máximo ejemplo de la ética médica en el país.