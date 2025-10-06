Más de 200 músicos de El Sistema estarán en la canonización de santos venezolanos

Más de 200 músicos venezolanos que integran el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles dirán presente en la ceremonia de canonización de los santos venezolanos, José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles.

El director ejecutivo de El Sistema, Eduardo Méndez, manifestó el orgullo y emoción por un día histórico para el país.

Mendez, indicó que “esta orquesta que va estar deleitando al público de Roma con un repertorio de alto nivel, empezando con el último movimiento de la IV Sinfonía de Chaikovski. Un repertorio latinoamericano, venezolano y obras de distintos autores europeos”, expresó.

Además aseguró que el evento también contará con la participación de la Coral Nacional Simón Bolívar para el espectáculo musical que tendrá lugar en el Vaticano.