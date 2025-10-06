Inameh fortalece alertas tempranas con pluviómetros comunitarios para la mitigación de riesgos

Las autoridades meteorológicas del país están dando un paso significativo para proteger a la población, implementando las estaciones aurora y pluviómetros comunitarios con el objetivo de robustecer los sistemas de alertas tempranas. Esta iniciativa permite mitigar proactivamente cualquier tipo de riesgo asociado a eventos meteorológicos.

Así lo informó el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), Cnel. Reidy Zambrano, destacando la importancia de esta tecnología para una mejor predicción y acción.

Con la proximidad del final del período de lluvias y el inminente inicio de la temporada seca, el inameh, en colaboración con la dirección nacional de protección civil, está intensificando las acciones de preparación y concientización a lo largo y ancho del territorio nacional.

Zambrano, también actualizó la situación de la actividad tropical, señalando que actualmente la onda tropical Nº 41 está atravesando el país, y la onda Nº 42 se aproxima. El instituto mantiene un trabajo constante de monitoreo para asegurar que cualquier plan de acción necesario se ejecute de manera oportuna y efectiva.