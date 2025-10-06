Fundación del Niño de Iribarren y HUPAZ unen esfuerzos para garantizar atención médica de calidad

La presidenta de la Fundación del Niño del municipio Iribarren, Abg. Ysabeni de Agüero, participó en una reunión de trabajo con autoridades del Hospital Universitario Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga (HUPAZ), con el fin de establecer alianzas y coordinar acciones que permitan dar respuestas y atención oportuna en casos de salud para niños y niñas de la jurisdicción.

En el encuentro estuvieron presentes la Dra. Miriam Lucena, directora del Hupaz; Esleiter Pérez, presidente del Instituto Municipal de la Juventud y como parte del Gabinete Social de la Alcaldía de Iribarren, la gerente de Bienestar Social, lcda. Yulimar Guaidó, quienes efectuaron un recorrido por diversas áreas del hospital para constatar sus condiciones y el funcionamiento de la mismas en la actualidad.

El financiamiento de medicamentos de alto costo, intervenciones quirúrgicas, mejoras en infraestructura del hospital, dotación de equipos médicos y planificación de jornadas médico asistenciales y quirúrgicas fueron parte de los temas abordados durante este primer encuentro de trabajo, que espera ser ampliado en los próximos días para un mayor alcance de las acciones a emprender.