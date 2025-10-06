Bomberos de Iribarren controla incendio de vivienda en la calle 21 con carrera 22 de Barquisimeto

El General Víctor Montero, Comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren, informó que servidores públicos de dicha institución lograron controlar un incendio que se originó a las 7:18 de la noche en una vivienda ubicada en la calle 21 con carrera 22 de la ciudad de Barquisimeto.

El funcionario detalló que hicieron acto de presencia una unidad de supresión de incendios y un camión cisterna, “10 servidores públicos acudieron al sitio y a estas horas de la noche ya está controlado el incendio”, indicó Montero que los efectivos bomberiles permanecen en el sitio efectuando labores de refrescamiento.

La autoridad destacó que el hecho solo ocasionó pérdidas materiales, “no hay lesionados ni pérdidas humanas; en otras latitudes, funcionarios de la subestación de bomberos del oeste se encuentran abordando un incendio de vegetación en el Barrio El Carmen”, puntualizó.