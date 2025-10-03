Pdte. Cámara Venezolana de Franquicias: el sector genera más de 40.000 puestos de trabajo

El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Raúl Angulo, aseguró que este sector genera más de 40.000 puestos de trabajo.

Señaló que en el primer censo de Profranquicias realizado en el segundo semestre de 2024, contabilizaron 70 marcas que operan en esta modalidad.

“51 % representan gastronomía, como usualmente suele ser en el mundo de las franquicias. La gastronomía es un sector muy importante; en segundo lugar servicios, con 24 %; retail con 20 %; y franquicias sociales 4 %”.

Indicó que las franquicias generan más de 2.500 puntos de negocios en toda Venezuela.