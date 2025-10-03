Nueve universidades venezolanas se encuentran entre las mejores del continente

Venezuela celebra un notable reconocimiento a su educación superior: nueve de sus universidades han sido incluidas entre las mejores del continente, según el prestigioso Qs World University Ranking. Estas instituciones destacan entre las quinientas primeras, en un universo de miles de instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe.

Entre las casas de estudio reconocidas por su excelencia se encuentran cinco universidades públicas: la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Simón Bolívar (USB), la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Carabobo (UC). A ellas se suman cuatro instituciones privadas de gran prestigio: la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Metropolitana (UM), la Rafael Belloso Chacín (URBC) y la Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC).

El Qs World University Rankings utiliza una metodología rigurosa para evaluar el desempeño global. Esta incluye indicadores clave que miden la reputación académica, la calidad de la investigación, la empleabilidad de los graduados, la experiencia de aprendizaje, el compromiso internacional y la sostenibilidad.

Estas nueve instituciones son pilares fundamentales de un ecosistema que, en Venezuela, está compuesto por 175 instituciones universitarias. Es una cifra que, de acuerdo con la UNESCO, posiciona al país con una de las matrículas universitarias más altas del mundo en relación con su población.