Dir. Fedeagro registra migración de jóvenes que acuden a trabajar a los campos

El director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), Vicente Pérez, resaltó que durante el transcurso de los años los precios del café han tenido variaciones hasta lograr una estabilidad en el mercado que ha sido muy competitivo.

Resaltó un fenómeno demográfico en el cual los jóvenes están acudiendo a trabajar en las haciendas cafetaleras, porque les resulta más rentable los ingresos en el campo que en lugar de la ciudad.