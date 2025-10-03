Dir. Fedeagro registra migración de jóvenes que acuden a trabajar a los campos

El director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), Vicente Pérez, resaltó que durante el transcurso de los años los precios del café han tenido variaciones hasta lograr una estabilidad en el mercado que ha sido muy competitivo.
Resaltó un fenómeno demográfico en el cual los jóvenes están acudiendo a trabajar en las haciendas cafetaleras, porque les resulta más rentable los ingresos en el campo que en lugar de la ciudad.
«Estamos en una etapa de recuperación, porque nosotros a finales de los 90 hubo una crisis mundial de precios del café que afectó a Venezuela. Los precios cayeron en los últimos 100 años. Eso hizo que las fincas tuviesen dificultades para mantener la producción. Después llegó 2003 con la regulación de precios que generó una escasez que nos afectó. Después se extendió que los precios tenían que estar más libres antes de que el mercado los determinara (…) eso generó un crecimiento, pero ahorita hay un fenómeno muy importante demográfico. Hay una migración de los jóvenes y las personas maduras que salen de las ciudades a las fincas cafetaleras (…) mucha gente para estar pelando en la ciudad, se va para los campos, porque es más rentable estar en el campo, ganerse el equivalente entre 500-600 dólares que estar pelando en la ciudad. Hemos visto una renovación en los jóvenes, proque se está dando un nivel de ingreso más que el urbano, eso está llamando mucho la atención«, aseveró.