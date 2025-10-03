Brasil: el Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó por el cáncer de mama

La majestuosa estatua del Cristo Redentor, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, se iluminó de rosa para marcar el inicio de la campaña octubre rosa 2025. Esta iniciativa mundial busca generar conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a millones de mujeres cada año. El evento fue organizado por la Fundación Laco Rosa, que desde hace más de una década lidera acciones de sensibilización en Brasil.

Durante la ceremonia, decenas de mujeres se congregaron en el mirador del corcovado, muchas de ellas luciendo tatuajes con el lazo rosa, símbolo universal de la lucha contra el cáncer de mama. Activistas, profesionales de la salud y figuras públicas se unieron para exigir mayor acceso a mamografías, campañas educativas y atención preventiva en el sistema público de salud.

La iluminación del Cristo Redentor no sólo representa un acto simbólico de solidaridad, sino también un llamado urgente a la acción; según datos compartidos por la fundación, la detección temprana puede aumentar las posibilidades de cura hasta en un 95 %. Por ello, octubre rosa no es solo una campaña de visibilidad, sino una plataforma para movilizar recursos, políticas públicas y conciencia ciudadana.